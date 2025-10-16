Kaosun Anatomisi 4. bölüm ne zaman? Yayın günü belli oldu

Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı Kaosun Anatomisi, idealist doktor Ozan'ın suç dünyasıyla kesişen hayatını konu alıyor. Dizinin dördüncü bölümüyle hikayenin gerilimi daha da artacak. Kaosun Anatomisi 4. bölüm tarihi netleşti.

KAOSUN ANATOMİSİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümün 26 Eylül'de prömiyer yapmasından bu yana her Cuma yeni bir bölümle seyircisini karşılayan dizi, 4. bölümle Ozan'ın karanlık dünyadaki mücadelesini derinleştirecek.

Kaosun Anatomisi'nin 1. sezon 4. bölümü, 17 Ekim 2025 Cuma günü HBO Max platformunda yayınlanacak.

KAOSUN ANATOMİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kaosun Anatomisi, haftalık yayın akışında Cuma günleri HBO Max'te yer alıyor. Başrollerde Aytaç Şaşmaz (Ozan), Serra Arıtürk (Deren) ve Erol Babaoğlu (Kenan) bulunurken Nazlı Senem Ünal ve Diren Polatoğulları, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Meriç Rakalar, Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Serkan Taştemur ve Deniz Barut yer alıyor.

DİZİ KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Kaosun Anatomisi 1. sezon 10 bölüm süreceği öngörülüyor. HBO Max'in orijinal yapımı olarak planlanan sezon, Ozan'ın hikayesini anlatırken ikinci sezon olup olmayacağı ise henüz belli olmadı.

Dizi, acil serviste çalışan idealist doktor Ozan'ın, ablasının suç örgütü tarafından öldürülmesi sonrası karanlık bir dünyaya sürüklenmesi işleniyor. Ozan, intikam ve hayat kurtarma arasında denge kurmaya çalışır.