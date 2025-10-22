Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karşılıklı sollama faciaya dönüştü! Uganda'da 63 kişi hayatını kaybetti

Karşılıklı sollama faciaya dönüştü! Uganda’da 63 kişi hayatını kaybetti

Bir anlık hatayla onlarca can gitti. Uganda’da karşılıklı sollama manevrası yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 63 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Uganda’da iki otobüsün karşı yönlerde sollama girişiminde bulunması sonucu meydana gelen trafik kazasında 63 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

KAZA GECE YARISINDAN SONRA MEYDANA GELDİ

Polis, kazanın başkent Kampala ile kuzeydeki Gulu şehri arasındaki otoyolda, gece yarısından hemen sonra meydana geldiğini açıkladı.

İlk incelemelere göre, karşı yönlerden gelen iki otobüs, bir kamyon ve bir SUV aracı sollamaya çalışırken kafa kafaya çarpıştı.

“KARŞILIKLI SOLLAMA MANEVRASI FACİAYA DÖNDÜ”

Uganda Polis Teşkilatı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Her iki otobüs de sollama manevrası sırasında kafa kafaya çarpıştı. Araçlardaki tüm yolcular olmak üzere 63 kişi öldü.” ifadelerini kullandı.

Trafik ve Yol Güvenliği Sözcüsü Michael Kananura, yerel basına yaptığı açıklamada, “Sürücülerden biri çarpışmayı önlemek için direksiyonu kırdı ancak bu, zincirleme bir kazaya yol açtı. Diğer araçlar da kontrolünü kaybederek devrildi.” dedi.

Yaralılar, Kiryandongo Hastanesi ve çevredeki diğer sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti için morglara gönderildi.

UGANDA'DA TRAFİK KAZALARI ARTIYOR

 Uganda’da son yıllarda trafik kazalarında ciddi bir artış yaşandı.

2023–2024 döneminde trafik kazalarının sayısı yaklaşık %6 oranında artarken, ölümlü kazalarda da %7’lik bir yükseliş kaydedildi.

