Kuzey Kore'den füze yağmuru! Japonya açığında denize düştü

Kuzey Kore’den füze yağmuru! Japonya açığında denize düştü

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Kuzey Kore’den füze yağmuru! Japonya açığında denize düştü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Japonya Savunma Bakanlığı ve Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore, Çarşamba sabahı Doğu Denizi’ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı.

SEUL: ORDU HAZIRLIK DURUŞUNDA

Yonhap Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre(JCS), füzeler yerel saatle sabah 08.10’da (Salı 23.10 GMT) Kuzey Hwanghae eyaletinin Junghwa kentinden fırlatıldı ve kuzeydoğu yönünde Japon Denizi'ne (Doğu Deniz) düştü.

JCS açıklamasında, “Ordumuz muhtemel ek fırlatmalara karşı izlemeyi artırdı; ABD ve Japonya ile bilgi paylaşarak sıkı bir hazırlık duruşunu sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore 2025 yılında beşinci balistik füze fırlatmasını gerçekleştirdi.

Ülke en son 8 ve 22 Mayıs tarihlerinde kısa menzilli balistik ve seyir füzesi denemeleri yapmıştı.

Kuzey Kore’den füze yağmuru! Japonya açığında denize düştü - 1. Resim

APEC ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK ZAMANLAMA

Fırlatma, Güney Kore’nin 31 Ekim–1 Kasım tarihlerinde Gyeongju kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasından kısa süre önce geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da zirve öncesinde Seul’ü ziyaret etmesi bekleniyor.

SEUL'DE ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

Pyongyang’ın son denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, toplantıya ulusal güvenlik ve savunma yetkililerinin katıldığı, ordunun muhtemel müdahale seçeneklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Pyongyang yönetimi, Güney Kore’deki yeni hükümetin göreve başlamasından bu yana ilk kez füze denemesi yaparak, bölgedeki askeri tansiyonu yeniden yükseltti.

