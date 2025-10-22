Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İngiltere'yi şoke eden araştırma! Türkler daha zengin olacak

İngiltere'yi şoke eden araştırma! Türkler daha zengin olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere&#039;yi şoke eden araştırma! Türkler daha zengin olacak
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezinin yaptığı modellemeye göre 2043’te Türkiye’de kişi başına düşen millî gelir İngiltere’den yüksek olacak.

İngiltere, iktisadi büyüklükte dünya sıralamasında sürekli geriliyor. Araştırmalar, böyle giderse 2040’lı yıllarda İngilizlerin Türklerden daha fakir olacağını gösteriyor. Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezinin (Cebr) yaptığı modellemede İngiltere 2050’de dünyanın en zengin ülkeler sıralamasında ancak 46. sırada geliyor. Ülke, 2024’te dünyanın en zengin 30. ülkesiydi.

TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR DAHA YÜKSEK OLACAK

Cebr’in araştırması, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi millî hasılada (GSYİH) Litvanya’nın 2030’da, Çek Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’ın 2031’de, Polonya’nın ise 2034’te İngiltere’yi geride bırakacağını gösteriyor. 2043 yılına kadar Türkiye ve Letonya’nın kişi başına düşen GSYİH’si İngiltere’den yüksek olacak, Panama ve Slovakya ise 2050 yılına kadar Britanya’dan daha yüksek ortalama hayat standardına sahip olacak.

KADANA VE FRANSA DETAYI

Cebr’in Dünya Ekonomik Lig Tablosu Projeksiyonları, İngiltere’de ekonomi yerinde sayarken komşularının gelişmesiyle İngilizlerin önümüzdeki 25 senede sıralamada gerileyeceğini ortaya koyuyor. İngiltere’nin tesellisi ise gelişmiş ülkeler Kanada ve Fransa’nın bu dönemde kendisinin gerisinde kalacak olması. Projeksiyona göre 2050’de Kanada 26. sıradan 54. sıraya, Fransa 27. sıradan 49. sıraya düşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

En Yenilikçi Hazır Yemek Ödülü GurmePack’in!İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi! - YaşamEvine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi!Hatay'da balçığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber oldu! Yanından ayrılmadı: başını okşayıp teselli etti - YaşamBir an bile ayrılmadı: Başını okşayıp teselli ettiTerimler arasında sıkışan 'Zeytinyağı'! "Biz 12 bin ton üretiyoruz ama piyasada 100 bin ton var, nasıl oluyor?" - YaşamTerimler arasında sıkışan 'Zeytinyağı'!İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı - Yaşamİstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktıİklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü - Yaşamİklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü100 bin metrekareden 5 milyona… Küçük köyde başladı, dev kulüpler sıraya girdi - Yaşam24 yılda 50 kat büyüdü! Dev kulüpler almak için sırada
Sonraki Haber Yükleniyor...