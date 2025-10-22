İngiltere'yi şoke eden araştırma! Türkler daha zengin olacak

İngiltere, iktisadi büyüklükte dünya sıralamasında sürekli geriliyor. Araştırmalar, böyle giderse 2040’lı yıllarda İngilizlerin Türklerden daha fakir olacağını gösteriyor. Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezinin (Cebr) yaptığı modellemede İngiltere 2050’de dünyanın en zengin ülkeler sıralamasında ancak 46. sırada geliyor. Ülke, 2024’te dünyanın en zengin 30. ülkesiydi.

TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR DAHA YÜKSEK OLACAK

Cebr’in araştırması, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi millî hasılada (GSYİH) Litvanya’nın 2030’da, Çek Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’ın 2031’de, Polonya’nın ise 2034’te İngiltere’yi geride bırakacağını gösteriyor. 2043 yılına kadar Türkiye ve Letonya’nın kişi başına düşen GSYİH’si İngiltere’den yüksek olacak, Panama ve Slovakya ise 2050 yılına kadar Britanya’dan daha yüksek ortalama hayat standardına sahip olacak.

KADANA VE FRANSA DETAYI

Cebr’in Dünya Ekonomik Lig Tablosu Projeksiyonları, İngiltere’de ekonomi yerinde sayarken komşularının gelişmesiyle İngilizlerin önümüzdeki 25 senede sıralamada gerileyeceğini ortaya koyuyor. İngiltere’nin tesellisi ise gelişmiş ülkeler Kanada ve Fransa’nın bu dönemde kendisinin gerisinde kalacak olması. Projeksiyona göre 2050’de Kanada 26. sıradan 54. sıraya, Fransa 27. sıradan 49. sıraya düşecek.