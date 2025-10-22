Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ofsayt kuralında tarihi değişiklik geliyor! Arsene Wenger önerdi, IFAB değerlendiriyor

İspanyol basını, daha önce dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in de gündeme getirdiği ofsayt kuralına dair önemli bir değişiklik olabileceğini yazdı. Futbol oyun kurallarını değiştirme yetkisine sahip IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), söz konusu değişikliği değerlendirmeye aldığı belirtildi. 

Futbolda ofsayt kuralına dair tarihi bir değişiklik yapılabilir. Geçtiğimiz yıllarda Fransız teknik adam Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri, IFAB tarafından bir kez daha değerlendirilecek.

VÜCUDUN TAMAMI ÖNDEYSE OFSAYT OLACAK

Sabah gazetesininin MARCA'dan aktardığı habere göre; kuraldaki önemli değişiklik, bir futbolcu yalnızca vücudunun tamamı savunma oyuncusunun önündeyse ofsayt kararı verilmesini içeriyor.

Böylelikle tartışmaların azalması ve gol sayısında artış olabileceği düşünülüyor. Ancak yeni kural, takımların savunma kurgusunda radikal hamleler yapmasına neden olabilir.

"YÜZDE 95'İ ONAYLANIYOR"

Yeni ofsayt kuralı, iki yıl boyunca rafa kaldırılmış gibi göründükten sonra yeniden IFAB'a sunuldu. İspanyol eski hakem Iturralde Gonzalez, "Bu konu, 23 oyuncu ve 11 hakemden oluşan, başkanlığını Wenger'in yaptığı yıllık toplantıda değerlendirilecek. Eğer ilerleme kaydedilirse, şubat ayında yapılması planlanan genel toplantıya gidecek. Genel toplantıya giden önerilerin yüzde 95'i onaylanıyor" dedi.

2026 DÜNYA KUPASI ENDİŞESİ

Değişiklik onaylanırsa, öncelikle küçük turnuvalar ve alt düzey organizasyonlarda deneme süreci başlayacak. Haberde, bu kuralın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda devreye girmesinin endişelere neden olduğu aktarıldı.

 

