Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısını yarın yapacağını hatırlatarak, “12 Aralık’ta ilk toplantımız gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Burada hükûmet olarak hakem rolündeyiz. İşçi kesiminin olmaması durumunda kamu kesimini temsilen 5 temsilciyle toplantımızı gerçekleştireceğiz ve aralık ayının sonunda Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere 2026 yılının asgari ücretini duyuracağız” dedi.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Bakan Işıkhan, ‘Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşüyor musunuz?’ sorusuna, “Biz resmî daveti yaptık. Resmî davet sonrasında zaten Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz” cevabını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

VERGİSİNİ ÖDEMEYENLERİN BORCU KABARIK: MİLYARLIK ‘YÜZSÜZ’LÜK!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu bulunanları yayınlamaya devam ediyor.

‘Vergi yüzsüzleri’ olarak bilinen listede; Uzan Ailesi, Çiftlik Bank vurgunuyla bilinen ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve TMSF’nin el koyduğu Can Holding dikkat çekti. Sabah’ın haberine göre, listenin ilk sırasında Can Holding’in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL’lik vergi borcu bulunuyor. TURKTAB Toptan Tütün şirketi de 1 milyar 344 milyon TL’lik vergi borcuyla ilk sıralarda yer alıyor. TMSF tarafından el konulan Doğa Kolejinin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ’nin de Maliye’ye 625,4 milyon TL vergi borcu var. Cem Uzan’ın 1 milyar TL’den fazla vergi borcu bulunuyor. Mehmet Aydın’ın kayyım atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede yer aldı.

