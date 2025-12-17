Kocaeli’de 16 yaşındaki bir genç kız, evde başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçıların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden gençle ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Dilber Sokak’ta meydana geldi. 16 yaşındaki A.C., ailesi tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli’de korkunç olay! Ailesi kız çocuğunun cesedini buldu

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Haberle İlgili Daha Fazlası