Ofsayt krizinin perde arkası! Penaltı yok, çizgi çekmeyin...

Ofsayt krizinin perde arkası! Penaltı yok, çizgi çekmeyin...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ofsayt krizinin perde arkası! Penaltı yok, çizgi çekmeyin...
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor maçındaki penaltı-ofsayt tartışmasında VAR devreye girdi. Ancak Halil Umut Meler’in kararı sonrası Riva’dan çizgi gelmedi, yayıncı kuruluş pozisyonu gösteremedi.

Eyüpspor maçındaki ofsayt-penaltı pozisyonun perde arkasında ilginç şeyler yaşanmış. Halil Umut Meler penaltı kararı vermediği için, VAR’da bulunan Özgür Yankaya da pozisyonu inceledi.

Yankaya da penaltı olmadığı gerekçesiyle ofsayt çizgisinin çekilmesine gerek kalmadığını söyledi. Yayıncı kuruluş da Riva’dan çizgi gelmeyince ofsayt pozisyonunu gösteremedi.

