Ofsayt krizinin perde arkası! Penaltı yok, çizgi çekmeyin...

Eyüpspor maçındaki ofsayt-penaltı pozisyonun perde arkasında ilginç şeyler yaşanmış. Halil Umut Meler penaltı kararı vermediği için, VAR’da bulunan Özgür Yankaya da pozisyonu inceledi.

Yankaya da penaltı olmadığı gerekçesiyle ofsayt çizgisinin çekilmesine gerek kalmadığını söyledi. Yayıncı kuruluş da Riva’dan çizgi gelmeyince ofsayt pozisyonunu gösteremedi.