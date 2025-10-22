Hatay'da balçığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber oldu! Yanından ayrılmadı: başını okşayıp teselli etti

Hatay'da Kırıkhan ilçesi İçada İskan Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalledeki bir vatandaşa ait eşek, dere yatağında otlandığı esnada balçığa saplandı. Durumu fark eden çevredekiler hayvanı kurtarmakta başarısız olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Dere yatağında balçığa saplanan eşek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmayan sahibi, eşeğin başını okşayarak korkmaması için sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin çalışmalarıyla eşek, vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi. Hayvanı kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.