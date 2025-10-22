Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hatay'da balçığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber oldu! Yanından ayrılmadı: başını okşayıp teselli etti

Hatay'da balçığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber oldu! Yanından ayrılmadı: başını okşayıp teselli etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Kurtarma, İtfaiye, Vinç, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da dere yatağında otlatılan bir eşek, balçığa saplandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılamayan eşek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince vinç kullanılarak kurtarıldı. Eşeğin yanından bir an bile ayrılmayan, başını okşayarak eşeği sakinleştirmeye çalışan vatandaşın halleri dikkat çekti.

Hatay'da Kırıkhan ilçesi İçada İskan Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalledeki bir vatandaşa ait eşek, dere yatağında otlandığı esnada balçığa saplandı. Durumu fark eden çevredekiler hayvanı kurtarmakta başarısız olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Hatay'da balçığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber oldu! Yanından ayrılmadı: başını okşayıp teselli etti - 1. Resim

Dere yatağında balçığa saplanan eşek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmayan sahibi, eşeğin başını okşayarak korkmaması için sakinleştirmeye çalıştı. Ekiplerin çalışmalarıyla eşek, vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. 

Hatay'da balçığa saplanan eşeği kurtarmak için seferber oldu! Yanından ayrılmadı: başını okşayıp teselli etti - 2. Resim

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi. Hayvanı kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi!Eskişehir’de de bulunmuştu! En çok ‘nadir element’ bu ülkelerde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi! - YaşamEvine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi!İngiltere'yi şoke eden araştırma! Türkler daha zengin olacak - YaşamTürkler bizden daha zengin olacak!Terimler arasında sıkışan 'Zeytinyağı'! "Biz 12 bin ton üretiyoruz ama piyasada 100 bin ton var, nasıl oluyor?" - YaşamTerimler arasında sıkışan 'Zeytinyağı'!İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı - Yaşamİstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktıİklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü - Yaşamİklim değişti, tehlike yayıldı! Tarımı vuran böcek Sivas’ta görüldü100 bin metrekareden 5 milyona… Küçük köyde başladı, dev kulüpler sıraya girdi - Yaşam24 yılda 50 kat büyüdü! Dev kulüpler almak için sırada
Sonraki Haber Yükleniyor...