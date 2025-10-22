Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump 'nazik' olmak istediğini dile getirdi! Çin'e yüzde 155 gümrük vergisi getirildi

Trump 'nazik' olmak istediğini dile getirdi! Çin'e yüzde 155 gümrük vergisi getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump &#039;nazik&#039; olmak istediğini dile getirdi! Çin&#039;e yüzde 155 gümrük vergisi getirildi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump Çin’e uygulanan tarife oranını artıracaklarını belirtti. Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin’in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’da kutlanan Diwali bayramı vesilesiyle Beyaz Saray’da Hindistan temsilcileriyle bir araya geldi. Trump burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

BOŞUNA PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Beyaz Saray kaynaklarının şimdilik gündemde olmadığını ifade ettiği Putin'le görüşme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum. Yani ne olacağını göreceğim" ifadelerini kullandı. Görevi süresince birçok savaş ve çatışmayı sona erdiren anlaşmalara vesile olduğunu hatırlatan Trump, "Onlara dedim ki: ‘Savaş hattına gidin, sonra geri çekilin ve eve dönün. Herkes biraz ara versin’ Çünkü birbirini öldüren iki ülke var" şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna’nın haftada 5 ila 7 bin arasında asker kaybettiğini hatırlatan Trump, "Ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen Putin'le görüşme ihtimalinin gerçekleşebileceğini ima eden Trump, "Henüz bir karar vermedik" dedi.

TRUMP'TAN ÇİN'E EK GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Çin’e ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruyu da cevaplayan Trump, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin’in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında çatıştılar, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya’da bir fahri yargıç, başörtüsü taktığı için göreve başlatılmadı - DünyaAlmanya’da bir fahri yargıç, başörtüsü taktığı için göreve başlatılmadıAteşkesin ikinci aşamasında gerilim: İsrail ve Mısır karşı karşıya - DünyaAteşkesin ikinci aşamasında gerilim13 yıllık yıkımın faturası! Suriye’nin yeniden inşa bedeli 216 milyar dolar! - DünyaSuriye’nin yeniden inşa bedeli 216 milyar dolar!Almanya, halkını 'acil durumlara karşı' harekete geçiriyor! "3 ila 10 günlük stok yapın" - Dünya"3 ila 10 günlük stok yapın"İsrail kabinesinde kriz! Netanyahu üst düzey isimlerden Hanegbi'yi görevden aldı - DünyaNetanyahu üst düzey ismi görevden aldı!"NASA'yı öldürmeye çalışıyor!" Elon Musk ve uzay şirketi arasında soğuk savaş - Dünya"NASA'yı öldürmeye çalışıyor!"
Sonraki Haber Yükleniyor...