Trump ile Putin görüşmesinde sürpriz gelişme! Budapeşte'de hazırlıklar durduruldu
Dünya Haberleri / AFP
Kaynak: AFP- Güncelleme:
ABD'li yetkili Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmesin askıya alındığını ifade etti. Yetkili Trump'ın yakın gelecekte Putin ile görüşmeyeceğini ifade etti. Öte yandan Budapeşte'de zirve hazırlıklarının durdurulduğu belirtildi.
ABD ve Rusya, Başkan Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirvenin hazırlıklarını durdurdu.
Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, "Trump, Putin'le 'yakın gelecekte' görüşmeyecek" dedi.
Son dakika haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: AFPEditör: Sezer Doğru