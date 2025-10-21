Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump ile Putin görüşmesinde sürpriz gelişme! Budapeşte'de hazırlıklar durduruldu

Trump ile Putin görüşmesinde sürpriz gelişme! Budapeşte'de hazırlıklar durduruldu

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Trump ile Putin görüşmesinde sürpriz gelişme! Budapeşte&#039;de hazırlıklar durduruldu
Dünya Haberleri  / AFP

ABD'li yetkili Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmesin askıya alındığını ifade etti. Yetkili Trump'ın yakın gelecekte Putin ile görüşmeyeceğini ifade etti. Öte yandan Budapeşte'de zirve hazırlıklarının durdurulduğu belirtildi.

ABD ve Rusya, Başkan Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirvenin hazırlıklarını durdurdu. 

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, "Trump, Putin'le 'yakın gelecekte' görüşmeyecek" dedi.

Son dakika haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: AFP

Vincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nijerya'da korkunç olay! Yakıt tankeri patladı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti - DünyaNijerya'da korkunç olay! Yakıt tankeri patladı: 30 ölüABD tarihinde ilk kez! Pentagon bütçe açığı yüzünden Wall Street’e başvurdu - DünyaPentagon bütçe açığı yüzünden Wall Street’e başvurdu!Reuters'dan çarpıcı analiz! "Türkiye Orta Doğu'daki etkisini artırdı, Tel Aviv tedirgin" - Dünya"Türkiye Orta Doğu'daki etkisini artırdı"Trump’tan Orta Doğu çıkışı: Askeri müdahaleye hazırlar! - DünyaTrump’tan Orta Doğu çıkışı!Birçok kritik noktada kamera olmadığı ortaya çıkmıştı! 7 dakikalık Louvre Müzesi soygunu sonrası yeni tedbirler - Dünya7 dakikalık Louvre Müzesi soygunu sonrası yeni tedbirlerBloomberg tarih verdi! Türkiye, 10 milyar euroluk jet pazarlığında son düzlüğe girdi - DünyaTürkiye’nin jet hamlesinde kritik tarih!
Sonraki Haber Yükleniyor...