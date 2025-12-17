Fenerbahçe Kulübü'nde 2020 yılında ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak ihraç öncesi kongre üyeliğinden istifa eden Nihat Özdemir'den sürpriz bir açıklama geldi. Özdemir, "Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakarım" dedi.

Nihat Özdemir'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olduğu 2020 yılında sarf ettiği "9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" şeklindeki sözler üzerine sarı-lacivertli camiadan tepkiler yükselmişti. Fenerbahçe'de ihraç talebiyle disipline sevk edilen Nihat Özdemir, tebligatın kendisine ulaşmasının ardından kulüp üyeliğinden istifa ettiğini yazılı olarak bildirmişti.

"KENDİ ADAMLARINA YARGILATMAYA KALKTILAR"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Nihat Özdemir, Fenerbahçe'deki itibarının geri verileceğini söyledi. 343 Digital'den İbrahim Seten ise konu hakkında Özdemir ile telefon görüşmesi yaptı.

Özdemir, Seten'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum. Sanki 'Fenerbahçe şike yaptı'demişim' gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?" dedi.

"FENERBAHÇELİLİĞİM İSTİFA ETMEKLE ÖLÇÜLMEZ"

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yapan Özdemir, "Fenerbahçe söz konusu olunca her şeye sıcak bakarım! Fenerbahçeliliğim istifa etmekle ölçülmez! İstifa şartlarım başka bir şeydi. Olağanüstü durumların, olağanüstü tedbirleri olur. Benim yaptıklarım ve kişiliğim belli" ifadelerini kullandı.

