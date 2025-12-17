Arnavutköy'de bulunan Emlak Konut Şantiyesi'nde taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü H.E., gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu. H.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Arnavutköy'deki Emlak Konut Şantiyesi'nde taşeron bir firmada çalışan H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz sanarak içti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

H.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası