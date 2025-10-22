Eskişehir’de de bulunmuştu! En çok ‘nadir element’ bu ülkelerde

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Dünyanın iki büyük gücü olan ABD ve Çin’i karşı karşıya getiren nadir toprak elementleri, son günlerde yeniden gündeme geldi.

Çin, 8 Kasım’dan itibaren uygulanmak üzere nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. ABD ise buna karşılık olarak 1 Kasım’dan itibaren bütün Çin ürünlerine %100 oranında ek gümrük tarifesi açıkladı.

İki ülke liderinin gelecek haftalarda bir araya gelerek konuyu masaya yatırmaları ve bir çözüm arayışına girmesi bekleniyor.

NEDEN KİTİK ÖNEME SAHİP?

Dünyada ağırlıklı olarak yarı iletkenler, akıllı telefonlar, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji ürünleri ve savunma sanayi gibi oldukça kritik alanlarda kullanılan nadir toprak elementleri, bu yönüyle sadece endüstriyel bir ham madde değil aynı zamanda stratejik bir ürün grubu haline de gelmiş durumda…

ESKİŞEHİR HEYECANI

Türkiye’de bu alandaki çalışmalarını hızlandırırken, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi yatağının bulunduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun ülke ekonomisi ve endüstriyel kalkınma için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirterek, “Hedefimiz, nadir toprak elementi üretiminde dünyada ilk beş ülke arasında yer almak” açıklamasında bulunmuştu.

EN ÇOK REZERV BU ÜLKELERDE

Dünyanın en büyük emtia profesyonelleri topluluğu olan “Commodity Trading Club” tarafından paylaşılan bilgilere göre; küresel nadir toprak elementi rezervinin bugün 130-160 milyon ton arasında olduğu tahmin ediliyor. Çin, geniş rezervleri ve işleme kapasitesi ile küresel üretimin yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyor.

İşte dünyada 2024 itibarıyla en çok nadir toprak elementi rezervine sahip ülkeler:

-Çin: 44,00 milyon ton

-Brezilya: 21,00 milyon ton

-Hindistan: 6,90 milyon ton

-Avustralya: 5,70 milyon ton

-Rusya: 3,80 milyon ton

-Vietnam: 3,50 milyon ton

-ABD: 1,90 milyon ton

-Grönland: 1,50 milyon ton

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Çin’in ardından Brezilya, hızla büyüyen rezervleri ile Latin Amerika'nın bu alandaki rolünü vurguluyor. Avustralya ve Hindistan da küresel tedarik zincirinde farklı lokasyonlar olarak öne çıkıyor. ABD’de de listede yer almasına rağmen, Çin’e kıyasla düşük rezervi ile dikkat çekiyor. ABD’li merkezli küresel teknoloji üreticileri de ağırlıklı olarak nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyuyor.