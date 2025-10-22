Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD 1.250 personel alacak! İşte adaylarda aranan şartlar...

AFAD 1.250 personel alacak! İşte adaylarda aranan şartlar...

AFAD 1.250 personel alacak! İşte adaylarda aranan şartlar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 1.250 personel alacak. Adaylarda ehliyet, yaş, boy ve kilo şartı aranıyor. Ayrıca KPSS'den en az 60 puan alan adaylar başvuru yapabilecek. İşte kadrolar... 

AFAD'ın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere giriş sınavı (uygulama ve sözlü)  ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

EHLİYET ZORUNLULUĞU VAR 

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

AFAD 1.250 personel alacak! İşte adaylarda aranan şartlar... - 1. Resim

YAŞ, BOY VE KİLO SINIRI 

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.

KPSS ŞARTI 

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.

AFAD 1.250 personel alacak! İşte adaylarda aranan şartlar... - 2. Resim

TOPLAMDA 1.250 PERSONEL ALINACAK 

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" bölümünden ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek. AFAD, alım süreci tamamlandığında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.250 yeni personeli istihdam edecek.

