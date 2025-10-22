13 yıllık yıkımın faturası! Suriye’nin yeniden inşa bedeli 216 milyar dolar!

Dünya Bankası, Suriye’de 13 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından ülkenin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke genelindeki altyapı ve bina varlıklarının incelendiği “Suriye Fiziki Hasar ve Yeniden İnşa Değerlendirmesi 2011-2024” raporunun yayımlandığı belirtildi. Rapora göre, çatışmalar sonucu Suriye’nin brüt sermaye stokunun üçte biri zarar gördü.

Açıklamada, altyapı, konut ve konut dışı binalara verilen doğrudan fiziksel zararın 108 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, en fazla hasarın altyapıda meydana geldiği ve bunun toplam zararın yüzde 48’ini oluşturduğu bildirildi. Hasar açısından Halep, Şam kırsalı ve Humus en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Raporda, fiziksel varlıkların yeniden inşa maliyetinin 140 ila 345 milyar dolar arasında olabileceği, en muhtemel senaryoda ise bu tutarın 216 milyar dolar olarak öngörüldüğü ifade edildi.

Bu miktarın 75 milyar dolarının konutların, 59 milyar dolarının konut dışı yapıların ve 82 milyar dolarının altyapının yeniden inşasına ayrılacağı belirtildi. Halep ve Şam kırsalı, en yüksek yatırım ihtiyacı bulunan bölgeler olarak öne çıktı.

Dünya Bankası, tahmini yeniden inşa maliyetinin Suriye’nin 2024 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum, zorlukların büyüklüğünü ve uluslararası desteğe duyulan acil ihtiyacı ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca, uzun süren savaşın Suriye ekonomisini adeta mahvettiği, 2010-2022 döneminde reel GSYH’nin yüzde 53 oranında gerilediği vurgulandı. Ülkenin nominal GSYH’si 2011’de 67,5 milyar dolarken, 2024 itibarıyla 21,4 milyar dolara kadar düştü.