2 İsrailli rehinenin daha cesedi bulundu! Hamas Kızılhaç'a teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 2 İsrailli rehinenin daha cesedine ulaştı. Kassam Tugayları cesetleri Kızılhaç'a teslim etti.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı.

İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.

2 İsrailli rehinenin daha cesedi bulundu! Hamas Kızılhaç'a teslim etti - 1. Resim

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

