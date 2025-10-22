Komşusunu öldürüp firar etti! Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli etkisiz hale getirildi

Sivas’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla komşusunu öldüren ve olay yerinden kaçan zanlı, jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verdi.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'TESLİM OL' ÇAĞRISINDA BULUNAN KOMANDOLARA ATEŞ ETTİ

Sivas’ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etmiş, jandarma ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmıştı. ‘Teslim ol’ çağrısında bulunan komando timine, ateşle karşılık veren şüpheli, bacağından vurularak yakalanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Servi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

70 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Olay sabah saatlerinde Sivas’ın Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabancayla Çatak'yı vurarak öldürdü. Servi olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Çatak’ın cenazesi, için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.