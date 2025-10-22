Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Komşusunu öldürüp firar etti! Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli etkisiz hale getirildi

Komşusunu öldürüp firar etti! Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Komşusunu öldürüp firar etti! Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli etkisiz hale getirildi
Cinayet, Arazi Anlaşmazlığı, Silahlı Saldırı, Jandarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta arazi anlaşmazlığı sonucu tabancayla komşusunu öldüren ve jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren zanlı, bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan cinayet şüphelisi hayatını kaybetti.

Sivas’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla komşusunu öldüren ve olay yerinden kaçan zanlı, jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verdi.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Komşusunu öldürüp firar etti! Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli etkisiz hale getirildi - 1. Resim

'TESLİM OL' ÇAĞRISINDA BULUNAN KOMANDOLARA ATEŞ ETTİ 

Sivas’ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etmiş, jandarma ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmıştı. ‘Teslim ol’ çağrısında bulunan komando timine, ateşle karşılık veren şüpheli, bacağından vurularak yakalanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Servi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Komşusunu öldürüp firar etti! Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli etkisiz hale getirildi - 2. Resim

70 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Olay sabah saatlerinde Sivas’ın Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabancayla Çatak'yı vurarak öldürdü. Servi olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Çatak’ın cenazesi, için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jose Mourinho'nun Benfica'sı dağıldı: Portekizli yine hüsran yaşadıHakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Galatasaray'ın rakibini farka boğdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Can kaybı ve yaralılar var - 3. Sayfaİki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!Samsun'da alacak verecek kavgası! Fırın sahibi müşterisini tüfekle vurdu - 3. SayfaAlacak verecek kavgasında fırıncı, müşteriyi tüfekle vurdu!Mustafa Emlik soruşturmasında yeni gelişme! Cezaevi firarisinin eşkal fotoğrafı ortaya çıktı - 3. Sayfaİlçeyi kana bulayan firarinin eşkal fotoğrafı ortaya çıktıKahramanmaraş'ta elinde tüfekle hırsız avına çıktı! Bağırarak ateş açtı - 3. SayfaElinde tüfekle hırsız avına çıktı! Bağırarak ateş açtıİzmir Selçuk'ta evde çıkan yangında 5 evladını kaybetmişti! Mahkeme anne hakkında kararını verdi - 3. SayfaMahkeme anne hakkında kararını verdiKreş skandalında yeni gelişme! Edirne'de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı - 3. SayfaÖğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...