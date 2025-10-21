Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
18 yaşına dönebilmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor! "Bedene yapılabilecek en kötü şey..."

18 yaşına dönebilmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor! "Bedene yapılabilecek en kötü şey..."

Amerikalı biyohacker Bryan Johnson, uzun bir hayat sürme hedefi doğrultusunda yılda 2 milyon dolar harcıyor. Johnson, sağlığı için kaçındığı üç önemli alışkanlığı da paylaştı. Bunların başında sigara geliyor. Johnson, sigarayı “bedene yapılabilecek en kötü şey” olarak nitelendirdi. İşte detaylar...

46 yaşındaki Amerikalı girişimci ve biyohacker Bryan Johnson, uzun hayat hedefi doğrultusunda yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcadığını açıkladı.

The Economic Times'dan edinilen bilgilere göre, Johnson, plazma nakillerinden sıkı hayat disiplinlerine kadar birçok yöntemi denediğini, ancak bazı zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın da en az bu kadar önemli olduğunu belirtti.

18 yaşına dönebilmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor! "Bedene yapılabilecek en kötü şey..." - 1. Resim

"BEDENE YAPILABİLECEK EN KÖTÜ ŞEY"

Johnson, Sprouht adlı podcast’te William Rossy’ye yaptığı açıklamada, uzun hayat arayışının yalnızca tıbbi tedavilerden ibaret olmadığını söyledi. “Kötü alışkanlıklarla eğitildik, toplum bize yanlış anlatılar öğretti” diyen Johnson, modern hayatın insanları geç saatlere kadar uyanık kalmaya, ekran karşısında fazla vakit geçirmeye ve sürekli stres altında olmaya ittiğini ifade etti.

FBI’ın verilerine göre, Johnson’ın da dahil olduğu “biyohacking” alanında uygulanan sağlık yatırımları dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Ancak Johnson’a göre, sağlıklı hayatın temeli pahalı tedavilerden çok günlük alışkanlıklarda yatıyor.

Johnson, sağlığı için kaçındığı üç önemli alışkanlığı da paylaştı. Bunların başında sigara geliyor. Johnson, sigarayı “bedene yapılabilecek en kötü şey” olarak nitelendirdi. İkinci olarak, egzersiz eksikliğinin ciddi bir hata olduğunu belirterek, düzenli fiziksel aktivitenin kalp sağlığı ve uzun hayat açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Üçüncü olarak ise stres ve “doom scrolling” olarak bilinen, olumsuz haberleri sürekli takip etme alışkanlığının ciddi zararlar verdiğini söyledi.

UZMANLAR 2 MİLYON DOLAR HARCAMAYA GEREK YOK DİYOR

Bryan Johnson, her ne kadar gelişmiş tıbbi yöntemlere milyonlarca dolar harcasa da, uzun hayatın temelinin dengeli bir hayat tarzı olduğunu ifade etti. “Stresi azaltmak, ekrandan uzak durmak ve düzenli bir rutin sürdürmek uzun hayatın en önemli adımlarıdır,” dedi.

Uzmanlara göre Johnson’ın yaklaşımı, yüksek bütçelere sahip olmadan da uygulanabilir. Sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi yönetmek, herkesin daha sağlıklı bir hayat sürmesine katkı sağlayabilir.

