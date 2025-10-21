İngiltere'den HTŞ kararı! Terör örgütü listesinden çıkarıldı

İngiltere, Suriye’de Esad rejiminin düşürülmesinde büyük rol oynayan Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünün “terörist” listesinde yer alan yasaklı kuruluşlar listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Bu adım, ABD’nin Temmuz ayında HTŞ’nin “terörist” statüsünü kaldıracağını duyurmasının ardından geldi.

HTŞ İNGİLTERE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

İngiltere dışişleri ve içişleri bakanlıkları ortak açıklamasında, “Hükümetin Hayat Tahrir el-Şam’ı (HTŞ) yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma kararı, yeni Suriye hükümeti ile daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Geçen Aralık ayında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara önderliğindeki silahlı koalisyon, Suriye eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı devirdi ve Esad ailesinin yarım yüzyıllık baskıcı yönetimine son verdi.

İngiltere hükümeti, çıkarma kararının parlamentoda da sunulduğunu ve Suriye ile “Esad rejiminin kimyasal silah programının ortadan kaldırılması” konusunda çalışmayı kolaylaştıracağını belirtti.

Ocak ayında Esad’ın devrilmesinin ardından yeni yetkililer, tüm silahlı grupların feshedildiğini açıkladı; bazı gruplar, HTŞ dahil, ülkenin yeni polis güçleri gibi kurumlara entegre edildi.

ŞARA'DAN KRİTİK TEMASLAR GELDİ

Geçici hükümet, diğer bazı ülkelerle diplomatik ilişkilerini yeniden başlattı; Şara, son aylarda ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmeler yaptı.

İngiltere’nin eski dışişleri bakanı David Lammy, Temmuz ayında Suriye’ye yaptığı ziyarette Sharaa ile bir araya gelmiş ve on yılın ardından tam diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğunu açıklamıştı.

2011 yılında İngiltere, Esad’ın demokratik protestoları bastırmasının ardından Suriye’deki isyancı grupları resmi hükümet olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu.

2018’de İngiltere, Esad güçlerinin düzenlediği şüpheli kimyasal saldırıya karşı ABD ile birlikte Suriye’ye yönelik hava saldırılarına katılmıştı.

İngiltere, Nisan ayında Suriye içişleri ve savunma bakanlıklarına yönelik yaptırımları, ayrıca bazı medya kuruluşları ve istihbarat ajanslarına uygulanan kısıtlamaları kaldıracağını duyurmuştu.