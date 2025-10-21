Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti
Adana'da F-16 savaş uçaklarının gürültüsü, şehir sakinlerini hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Jet sesleri, sosyal medyada hızla gündem olurken, vatandaşlar bu alçak uçuşların nedenini araştırmaya başladı. İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçaklarının eğitim uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi.
Adana semalarında eğitim amaçlı alçaktan uçan F-16'lar dikkat çekti, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Kentte saat 20.15 sıralarında İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçakları alçaktan uçuş gerçekleştirdi.
ADANA'DA F-16'LAR NEDEN ALÇAK UÇTU?
Vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Öte yandan savaş uçaklarının eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.
