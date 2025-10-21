Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti

Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti

- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da F-16 savaş uçaklarının gürültüsü, şehir sakinlerini hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Jet sesleri, sosyal medyada hızla gündem olurken, vatandaşlar bu alçak uçuşların nedenini araştırmaya başladı. İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçaklarının eğitim uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adana semalarında eğitim amaçlı alçaktan uçan F-16'lar dikkat çekti, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kentte saat 20.15 sıralarında İncirlik hava üssünden kalkan F-16 savaş uçakları alçaktan uçuş gerçekleştirdi.

Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti - 1. Resim

ADANA'DA F-16'LAR NEDEN ALÇAK UÇTU?

Vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti - 2. Resim

Öte yandan savaş uçaklarının eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

