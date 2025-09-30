Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den nisanda teslim almışlardı! Bulgaristan'ın F-16'sı yine sorun çıkardı

ABD'den nisanda teslim almışlardı! Bulgaristan'ın F-16'sı yine sorun çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den nisanda teslim almışlardı! Bulgaristan&#039;ın F-16&#039;sı yine sorun çıkardı
Bulgaristan, F-16, ABD, Savunma Bakanı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bulgaristan’ın nisan ayında ABD’den satın aldığı ilk iki F-16 Blok 70 uçakları, tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle hangarda tutuluyor. Daha önce de arıza yaşanan F-16 ile ilgili Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Lockheed Martin'den bir uzmanın gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, parlamentoda yaptığı konuşmada ABD'den satın alınan uçakların birinde yakıt sızıntısı tespit edildiğini söyledi.

ONARIM İÇİN UZMAN BEKLENİYOR

Bulgaristan’a 2 Nisan’da ulaşan ilk uçağın onarımı için üretici firma Lockheed Martin'den bir uzmanın gelmesinin beklendiğini anlatan Zapryanov, "Yönetmeliklere göre teknik bir arıza söz konusu ve bunun nedenini belirlemek ve uçağın arızasını gidermek için önlemler alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AYNI UÇAK YİNE SORUN ÇIKARMIŞTI

Aynı uçakta daha önce de teknik sorun yaşandığına dikkat çeken Zapryanov, teslim edilen iki uçağın hala Bulgaristan hava sahasının güvenliğini koruma görevinde yer almadığını belirtti.

ABD'den nisanda teslim almışlardı! Bulgaristan'ın F-16'sı yine sorun çıkardı - 1. Resim

ABD'YE 16 ADET F-16 İÇİN 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDEMİŞLERDİ

Hala eski Sovyetler Birliği (SSCB) yapımı MiG-29 uçakları kullanan Bulgaristan, hava filosunu yenilemek üzere ABD’den 2,5 milyar karşılığında 16 adet F-16 savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

ABD Bulgaristan’a bugüne kadar sadece 2 uçak teslim edebildi. Mayısta gelen ikinci F-16’nın bilgisayar sisteminde hata çıkmıştı, ancak sorun uçak Bulgaristan’a indikten sonra tespit edilmişti.

Ödemesi peşin yapılan ilk 8 uçağın 6’sının yıl sona kadar teslim edilmesi bekleniyordu. Savunma Bakanı Zapryanov, ağustosta yaptığı bir açıklamada teslimatın geciktiğini ve yıl sonuna kadar gelmesi beklenen 6 uçağın ne zaman geleceğinin hala belli olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Maça saatler kala yayınlanan video gündem oldu! Liverpool'un yıldızından Galatasaray itirafıAnkara'da su kesintisi ne zaman bitecek? 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintisi yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Madagaskar’da hükümet neden düştü? Z kuşağı sokaklara döküldü - DünyaMadagaskar’da hükümet neden düştü?Tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı! 278 milyar TL'lik vurgun - DünyaTarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı!Trump yönetimi Venezuela lideri Maduro’yu devirmek için yeni plan hazırladı - DünyaMaduro’yu devirme planı masada!Türk savunma sanayii Fransa’ya göz dikti: 106 yıllık mühimmat şirketi için kritik görüşme - DünyaTürk savunma sanayii Fransa’ya göz diktiÇin'de fabrikada gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti, yaralılar var - DünyaFabrikada gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hayatını kaybettiTrump kazandı! Youtube 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti - DünyaTrump, Youtube'a karşı kazandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...