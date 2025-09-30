ABD'den nisanda teslim almışlardı! Bulgaristan'ın F-16'sı yine sorun çıkardı

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, parlamentoda yaptığı konuşmada ABD'den satın alınan uçakların birinde yakıt sızıntısı tespit edildiğini söyledi.

ONARIM İÇİN UZMAN BEKLENİYOR

Bulgaristan’a 2 Nisan’da ulaşan ilk uçağın onarımı için üretici firma Lockheed Martin'den bir uzmanın gelmesinin beklendiğini anlatan Zapryanov, "Yönetmeliklere göre teknik bir arıza söz konusu ve bunun nedenini belirlemek ve uçağın arızasını gidermek için önlemler alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AYNI UÇAK YİNE SORUN ÇIKARMIŞTI

Aynı uçakta daha önce de teknik sorun yaşandığına dikkat çeken Zapryanov, teslim edilen iki uçağın hala Bulgaristan hava sahasının güvenliğini koruma görevinde yer almadığını belirtti.

ABD'YE 16 ADET F-16 İÇİN 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDEMİŞLERDİ

Hala eski Sovyetler Birliği (SSCB) yapımı MiG-29 uçakları kullanan Bulgaristan, hava filosunu yenilemek üzere ABD’den 2,5 milyar karşılığında 16 adet F-16 savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

ABD Bulgaristan’a bugüne kadar sadece 2 uçak teslim edebildi. Mayısta gelen ikinci F-16’nın bilgisayar sisteminde hata çıkmıştı, ancak sorun uçak Bulgaristan’a indikten sonra tespit edilmişti.

Ödemesi peşin yapılan ilk 8 uçağın 6’sının yıl sona kadar teslim edilmesi bekleniyordu. Savunma Bakanı Zapryanov, ağustosta yaptığı bir açıklamada teslimatın geciktiğini ve yıl sonuna kadar gelmesi beklenen 6 uçağın ne zaman geleceğinin hala belli olmadığını kaydetmişti.