Rize'de bulunan bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastanelik oldu.

Dün akşam yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı.

Rize'de onlarca öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

40 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINDA

Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesi ile dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu bildirildi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası