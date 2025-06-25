F-16’lar eşik atlıyor! Yerli yazılım devreye girdi, geri sayım başladı

Kötü komşu, Türkiye’yi ev sahibi yapmaya devam ediyor. CAATSA yaptırımları ile F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN ile kendi 5. Nesil savaş uçağını yapmak için kolları sıvayan Türkiye, bir taraftan Eurofighter Typhoon tedarik sürecini yürütürken diğer taraftan da mevcut F-16’ların Blok 70 Viper modernizasyon sürecine hız verdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirilen Elektronik Destek Podu, (EDPOD) gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamlayarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi. Böylece F-16’ların modernizasyonunda kritik bir eşik daha atlatıldı. Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen EDPOD, Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan bütün F-16’lara entegre edilecek. Gelişmiş bir radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu olarak görev üstlenecek olan EDPOD, düşman unsurları tespitini ve takibini gerçekleştirecek. Düşman unsurlar tarafından fırlatılan füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen EDPOD, kendisine ve dost unsurlara yönelik tehditleri tanımlayabilecek.

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