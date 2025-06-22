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Testi geçti: F-16'larımızın gücüne güç katacak! "İleri düzey bir elektronik harp sistemi"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Testi geçti: F-16&#039;larımızın gücüne güç katacak! &quot;İleri düzey bir elektronik harp sistemi&quot;
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen F-16 Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD) gerçek radar sistemlerine karşı yapılan uçuşlu testleri başarıyla geçtiğini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı. EDPOD’un, radar sinyallerini algılayıp analiz edebilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi olduğunu belirten Kacır, bu teknolojinin Türkiye’nin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltmada stratejik rol oynayacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) geliştirdiği F-16 Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bakan Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F-16 EDPOD'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini belirtti.

"İLERİ DÜZEY BİR ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ"

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği F-16 EDPOD'un, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı. F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi."

Bakan Kacır, emeği geçenleri tebrik ederek, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığına ve Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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