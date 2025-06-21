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Fransız basını RFI yazdı: Türkiye, AB savunmasının merkezine yerleşiyor!

Kaynak: Dış Haberler
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Fransız basını RFI yazdı: Türkiye, AB savunmasının merkezine yerleşiyor!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransız devlet radyosu Radio France Internationale (RFI), Avrupa Birliği’nin savunma alanında Türkiye ile işbirliğini derinleştirdiğini yazdı. Dorian Jones imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye’nin AB'nin güvenlik stratejisinde giderek daha kritik bir konuma yükseldiği vurgulandı.

RFI, Türkiye'nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatarak, birçok Avrupa savunma sisteminin Türk askeri donanımıyla uyumlu olduğunu hatırlattı.

Trieste Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler uzmanı Federico Donatelli, "Türkiye güvenlik pazarının yükselen oyuncularından biri. En önemli avantajı, Amerikan ya da İsrail şirketlerine kıyasla daha düşük maliyetle verimli üretim yapması" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız basını RFI yazdı: Türkiye, AB savunmasının merkezine yerleşiyor! - 1. Resim

AVRUPA İÇİN SİLAH TEDARİK PROGRAMINDA TÜRKİYE

Dorian Jones, Türkiye'nin kısa süre önce Avrupa Birliği’nin 150 milyar euroluk "Avrupa için Güvenlik Yardımı" silah tedarik programına dahil edildiğini açıkladı.

Baykar ile İtalyan Leonardo arasında imzalanan ortak üretim anlaşmasına dikkat çeken Jones, "Bu işbirliği Türkiye’nin AB savunma kurallarına uyum sağlama sürecini kolaylaştırıyor" dedi.

Washington’daki Demokrasileri Savunma Vakfı’ndan Sinan Ciddi’nin değerlendirmelerine de yer veren Jones, "Türkiye yalnızca üretim değil, aynı zamanda güçlü tedarik kapasitesiyle de Avrupa için stratejik bir ortak" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Ukrayna savaşında hem Kiev hem de Moskova ile bağlarını sürdürmesine de değinen Jones, "Bu durum AB için iki ucu keskin bir kılıç. Ancak güvenlik öncelikleri ağır basıyor" dedi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın itirazları hakkında ise Jones, "Miçotakis’in savaş tehdidinden vazgeçilmesi çağrısı ses getirmedi. Avrupa’da artık öncelik güvenlik; bu çabalar sonuç vermiyor" yorumunu yaptı.

AB'NİN ÖNCELİĞİ GÜVENLİK

Donatelli’ye göre, Rusya'nın bölgedeki askeri adımları sonrası Avrupa ülkeleri için Yunanistan ve Güney  Kıbrıs’ın itirazları ikincil öneme sahip hale geldiğini şu sözlerle ifade etti:

 "AB, Türkiye ile savunma işbirliğini öncelik haline getirdi ve bu süreci durdurmaları pek mümkün görünmüyor"

Kaynak: Dış Haberler

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