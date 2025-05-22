Avrupa 'Türkiye' dedi, Yunanistan ABD’nin kapısını çaldı: Yine dışarda kaldı! "Savaşmadan yenildik"

Türkiye, 150 milyar avroluk Avrupa savunma fonuna katılarak Avrupa savunma mimarisinde yeni bir döneme geçti. Bayraktar SİHA’larla AB projelerine dahil olan Ankara’nın bu adımı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından tepkiyle karşılandı. Atina, süreci engellemek amacıyla ABD nezdinde girişimlerde bulundu ancak Donald Trump’tan beklenen desteği alamadığı bildirildi. Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, gelişmeler için “Savaşmadan teslim olduk” ifadesini kullandı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ilk olarak duyurduğu habere göre, Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk yeni savunma programına Türkiye’nin resmen dahil olması, kıta genelinde dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin AB savunma işbirliğine entegrasyonu, hem askeri hem ekonomik açıdan büyük yankı uyandırırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta endişeye yol açtı.

"SAVAŞMADAN YENİLDİK"

Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, gelişmeleri "Ben bile böylesine aşağılayıcı bir yenilgiyi, üstelik savaşmadan, hayal bile edemezdim" sözleriyle değerlendirdi.

Valinakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin AB savunma mimarisine katılımını "etnik açıdan faydalı" olarak gösteren Batılı iletişim stratejilerinden yakındı.

BRÜKSEL KAPILARI TÜRKİYE'YE AÇTI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi kastederek "Düşman surların içindeyken Avrupa savunulamaz" dedi. Ancak AB Komisyonu, itirazlara rağmen Türkiye’nin katılımını kesinleştirdi. Brüksel'deki kaynaklar, "Türkiye artık Avrupa savunmasında vazgeçilmezdir" yorumunu yaptı.

ATİNA'DAN ABD'YE UMUTSUZ ÇAĞRI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, ABD’yi yanlarına çekme arayışına girdi. 3+1 formatında İsrail aracılığıyla yeni diplomatik girişimler başlatıldı. Ancak Rum liderliğinin Trump’tan bile olumlu cevap alamadığı kaydedildi.

RUM MEDYASI: TÜRKİYE DÜNYADA BARIŞIN GARANTÖRÜ

Güney Kıbrıs medyasında Türkiye’nin jeopolitik hamlelerine dikkat çekilerek "Türkiye, istikrar sağlayan ve barış getiren bir devlet olarak öne çıkıyor" ifadeleri kullanıldı. Yorumlarda, "Erdoğan'ın hükümeti dikkatli adımlarla ilerliyor" değerlendirmeleri yer aldı.

YUNAN BASINI: VİYANA DÜŞTÜ, TÜRKİYE AVRUPA'DA

Yunan medyası gelişmeleri "aşağılayıcı yenilgi" ve "tarihi kırılma" başlıklarıyla duyurdu. "Türkiye'nin Avrupa'da olması Helenizm için ağır bir yenilgidir" ifadelerine yer verildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ AVRUPA'NIN YENİ UMUDU

Baykar, TUSAŞ, BMC ve Otokar gibi firmaların üretimleri Avrupa’da dikkatle izleniyor. Bayraktar TB2 insansız hava araçları hâlihazırda Romanya, Polonya ve Hırvatistan gibi AB ülkelerine satılıyor. Türk şirketleri, yılda 6.000'e yakın zırhlı araç üretebilme kapasitesiyle Avrupa için stratejik tedarikçi konumuna geldi.

SAFE FONUYLA DEV İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin dahil olduğu "SAFE" finansman aracı, AB ülkelerinin savunma kapasitelerini ortak yatırımlarla artırmayı hedefliyor. Fon, 150 milyar avroluk kaynakla Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasını öngörüyor. SAFE kapsamında Türkiye, savunma bütçesinden önemli pay alabilecek ülkelerden biri olarak görülüyor.

ERDOĞAN'IN STRATEJİSİ SONUÇ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok yönlü dış politikası ve savunma sanayi yatırımları, Türkiye’yi küresel ölçekte savunma ortağı haline getirdi. Türk savunma ürünleri düşük maliyetli ve hızlı üretilebilirliğiyle öne çıkarken, bu kapasite Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle örtüşüyor.