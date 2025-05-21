Türkiye AB’nin savunma planlarında resmi ortak oldu! Atina itiraf etti! "İletişim oyunumuz çöktü"

NATO’nun ikinci büyük ordusuna ve ileri savunma teknolojilerine sahip Türkiye’nin SAFE fonuna katılımı resmileşti. Yunanistan ise sessiz diplomasiyle yürüttüğü Türkiye’yi dışlama planının çöktüğünü itiraf etti.

Avrupa Birliği, Türkiye’yi 800 milyar euroluk savunma fonu SAFE (Savunma Altyapısını Güçlendirme Aracı) kapsamındaki stratejik ortaklar listesine dahil etti. AB’nin ReArm Europe (Avrupa'yı Yeniden Silahlandır) projesi doğrultusunda alınan bu karar, özellikle Yunanistan’da sert tepkilere neden oldu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, kararı “Düşman surların içindeyse Avrupa’yı savunamayız” sözleriyle eleştirirken, Atina yönetimi Türkiye’yi engellemek için Brüksel'deki tüm diplomatik kanalları harekete geçirdi. Ancak Avrupa Komisyonu, söz konusu girişimlere yeniden kapılarını kapattı.

TÜRKİYE ARTIK AVRUPA SAVUNMASININ MERKEZİNDE

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in öncülük ettiği yeni sistemle birlikte, AB aday ülkelerinden stratejik ortaklara “neredeyse faizsiz” SAFE fonu aracılığıyla savunma desteği sağlanacak. Türkiye, bu program çerçevesinde desteklenecek başlıca ordular arasında yer alıyor.

YUNANİSTAN YALNIZLAŞTI: GERÇEKLERLE YÜZLEŞİN

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı hamleleri, Avrupa başkentlerinde karşılık bulmadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO üyesidir, stratejik ve teknik açıdan vazgeçilmezdir. Artık kapı eşiğinde değil, içeridedir" demişti. Türkiye’nin savunma üretim kapasitesinin Fransa’nın yaklaşık 30 katı olduğuna dikkat çeken Rutte, Atina’nın girişimlerini "gerçeklikten kopuk" olarak niteledi.

SAFE'DE SİSTEM DEĞİŞTİ, TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

AB’nin oybirliği yerine nitelikli çoğunluk esasına geçmesiyle birlikte, Yunanistan’ın Türkiye’yi veto etme çabaları da geçersiz kaldı. Avrupa diplomatik çevrelerinden gelen yorumlar ise net: “Türkiye artık dışlanamaz, bu gerçek kabul edilmeli.”

ATİNA'DA İÇ SİYASİ KRİZ: TÜRKİYE, STRATEJİMİZİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yunanistan Meclisi Üyesi Michalis Katrinis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki stratejik ağırlığının artmasının ardından kendi hükümetlerini “pasif kalmakla” suçladı. Katrinis, “Türkiye, Mısır gibi kilit ülkelerle savunma iş birlikleri kurarken, biz iletişim oyunlarına takılıyoruz” dedi.