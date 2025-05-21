Atina duvara çarptı! AB'den 'Türkiye' kararı çıktı: Miçotakis'e NATO freni geldi

Yunanistan’ın Türkiye’yi Avrupa savunma projelerinden dışlama planı çöktü. AB liderlerine seslenen Mark Rutte, Miçotakis yönetimini doğrudan hedef alarak Atina’nın girişimlerini “boş ve gereksiz” ilan etti. Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, Rutte’nin kulis arkasında çok daha sert ifadeler kullandığını aktardı.

DIŞ HABERLER—Avrupa Birliği'nin Türkiye’yi dışlama planları çöküyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarla Yunanistan’ın “Türkiye’yi dışlama” girişimlerine adeta tokat gibi cevap verdi. Rutte, “Türkiye NATO üyesidir, stratejik ve teknik açıdan vazgeçilmezdir” diyerek Türkiye’nin AB savunma projeleri için kilit ülke olduğunu vurguladı.

Rutte, “Türkiye NATO üyesidir, stratejik ve teknik açıdan vazgeçilmezdir” diyerek Türkiye’nin AB savunma projeleri için kilit ülke olduğunu vurguladı.

Mark Rutte, Türkiye'nin gelişmiş savunma sistemleri, insansız teknolojideki liderliği ve üretim kapasitesiyle AB için artık “kapı eşiğinde değil, içeride” olduğunu net biçimde ifade etti.

AB KULİSLERİNDE YUNANİSTAN'IN ÇABALARI ÇÖKTÜ! GERÇEKLERLE YÜZLEŞİN

Yunanistan’ın Türkiye’yi Avrupa savunma projelerinden dışlama girişimleri, Brüksel’de karşılık bulmadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisnet bir mesaj vererek, "Türkiye'nin savunma üretim kapasitesi, Fransa'nın yaklaşık 30 katı. İnsansız sistemlerde lider, mühimmat konusunda ABD ile kritik ortak. Bu tabloyu görmezden gelemeyiz" dedi.

Diplomatik kaynaklara göre Rutte, Miçotakis hükümetini doğrudan hedef alarak, AB başkentlerine “acil kodlu” mesajlar gönderilmesini ve Türkiye’nin dışlanmasını istemesini sert biçimde eleştirdi.

Yunanistan’ın AB başkentlerine gönderdiği acil kodlu mesajların etkisiz kaldığını belirten Rutte’nin, bu tür hamlelerin Avrupa’nın stratejik çıkarlarına zarar verdiği uyarısında bulunarak tüm AB ülkelerini gerçekçi ve akılcı davranmaya çağırdığı aktarıldı. Aynı kaynaklar, Atina'nın bu çabalarının "gerçeklikten kopuk, etkisiz ve sembolik düzeyde dahi karşılık bulamayacak kadar zayıf" olduğunu vurguladı.

ATİNA'YA PEŞ PEŞE KÖTÜ HABER

Yunanistan’ın, AB projelerinde Türkiye’ye veto koyma çabaları SAFE tüzüğündeki değişiklikle sona erdi. Yeni oylama sistemiyle nitelikli çoğunluk esasına geçilmesi, Atina’nın Ankara’yı dışlama planlarını boşa çıkardı. AB içindeki diplomatik kaynaklar, “Türkiye artık dışlanamaz, bu gerçek kabul edilmeli” yorumunda bulundu.

DUVARA ÇARPTILAR

AB Komisyonu’nun, üçüncü ülkelerin projelere katılımına ilişkin kural değişikliği teklifine itiraz eden Yunanistan, bir kez daha yalnız kaldı. Oybirliği şartının kaldırılmasıyla Atina’nın Türkiye’ye yönelik engelleme girişimleri etkisiz hale geldi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi firmalarıyla Avrupa savunma sahnesinde ağırlığını artırması Atina’da paniğe neden oldu. Yunan Dışişleri Bakanlığı, Brüksel ve diğer Avrupa başkentlerine “acil kodlu” diplomatik mesajlar göndererek, Türkiye’nin AB savunma projelerine katılımını engellemek için baskı yapmaya çalıştı.

TÜRKİYE MESAJI DOĞRUDAN VERİLDİ: KAPI EŞİĞİNDE DEĞİL, İÇERİDESİNİZ

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Rutte, “Türkiye NATO üyesidir. Savunma sanayii kapasitesi, teknoloji yatırımları ve üretim hacmiyle Avrupa’nın stratejik partneridir” dedi. Türkiye’nin artık sadece NATO içinde değil, aynı zamanda Avrupa savunma sisteminin kalbinde yer aldığını vurgulayan Rutte, “Türkiye’siz bir AB savunma sistemi düşünülemez” açıklamasını yaptı.

Rutte ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

“Burada olmak çok güzel çünkü NATO’nun ve dolayısıyla AB’nin karşı karşıya olduğu tehditleri tartışmamız gerekiyor. Rusya'nın süregelen tehdidi, Çin'in askeri yığınağı ve terörizm, hepimiz için ortak tehditlerdir. Türkiye bu tehditlerin hepsine karşı NATO’nun en ön saflarında yer alıyor.”

PKK AÇIKLAMASI: BU BİR FIRSATTIR

Gazetecilerin PKK ile ilgili sorusu üzerine konuşan Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geçen hafta yaptığı görüşmeye atıfta bulundu:

“PKK’nın dağılacağını açıklaması elbette önemli bir duyuruydu. Erdoğan’la bu konunun bir fırsat olabileceği konusunda hemfikirdik. İlgili tüm gruplar arasında başlayan temasları yakından takip ediyoruz.”

ABD LİDERLİĞİNE DESTEK: TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

Rutte, konuşmasında ABD Başkanı Trump’ın liderliğini takdir ettiğini ve Türkiye’nin bu süreçteki rolünün belirleyici olduğunu söyledi: