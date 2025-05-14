NATO'dan PKK açıklaması! "Türkiye çok etkilendi"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, bunun "çok ama çok önemli bir gelişme" olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övgü dolu sözlerle anlattı. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BARIŞ MÜZAKERELERİNDE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR"

Rutte, İstanbul Barış Müzakereleri'ne de değinerek, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor" dedi. Türkiye'nin barış müzakerelerinde üstlendiği arabulucu rolün, bölgesel istikrar için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

EUROFİGHTER SATIŞINA TAM DESTEK

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müttefiklere çağrıda bulunarak, "Bir müttefikten diğerine silah satışında kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı. Rutte, Türk savunma sanayisinin tüm ittifak için büyük önem taşıdığını belirtti.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMA KARARI ÇOK ÖNEMLİ"

Rutte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin olarak, "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

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