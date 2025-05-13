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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte&#039;yi kabul etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Rutte, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - 1. Resim

"BARIŞ FIRSATI KAÇIRILMAMALI"

Görüşmede; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini ve bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücü'nün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti.

Türkiye'nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - 2. Resim

"TÜRKİYE SAĞLAM VE YETENEKLİ BİR MÜTTEFİK"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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