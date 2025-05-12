Telefonda görüştüler! Zelenski, Erdoğan'a minnettarlığını iletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 20:39 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 21:08 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Zelenskiy ise, "Erdoğan'ın Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle kendisine minnettarım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK'nın feshi sonrası ilk mesaj: Örgütün tüm uzantılarını kapsadığını değerlendiriyoruz ZELENSKİY: ERDOĞAN'A MİNNETTARIM Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Zelenskiy de, "Erdoğan'ın Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle kendisine minnettarım" sözlerini sarf etti. İlgili Haber Telefonda görüştüler! Zelenski, Erdoğan'a minnettarlığını iletti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe