AB kulisleri karıştı! Yunanistan acil kod geçti: Baykar Avrupa’yı kuşatıyor

Avrupa savunma sanayisinde ağırlığını hızla artıran Türkiye karşısında çaresiz kalan Atina, Brüksel’in kapısını aşındırmaya başladı. Yunan hükümeti, Türkiye’nin AB projelerine katılımını engellemek için yardım dilenirken, Ankara’nın yükselen savunma gücü karşısında alarm zilleri çalıyor.

Avrupa Birliği’nin savunma projelerinde etkisini artıran Türkiye, özellikle Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi firmaların uluslararası ortaklıklarda yer almaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa başkentlerine acil kodlu diplomatik mesajlar göndererek, Türkiye’nin savunma sanayi projelerine dahil olmasını engellemeye yönelik girişimlere başladı. SAFE (Avrupa İçin Güvenlik Eylemi) tüzüğüne ilişkin oylama yaklaşırken, Atina’nın amacı Türkiye’nin katılımını veto edebilecek pozisyonunu korumak.

VETO KRİZİ: AB'YE YALVARDILAR

AB Komisyonu'nun, üçüncü ülkelerin projelere katılımını artık oybirliği değil nitelikli çoğunlukla belirlemesini istemesi, Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı. Yeni değişiklikle birlikte Atina'nın, Türkiye gibi aday ülkeleri dışlama yetkisi ortadan kalkacak. Yunan yetkililer bu nedenle “esnekliğin” korunması gerektiğini vurgularken, aslında Ankara’nın yükselişinden duydukları endişeyi gizleyemedi.

Greekcitytimes'ın haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Almanya ziyaretinde bu konuda destek aradığı, ancak karşılık bulamadığı aktarıldı.

Öte yandan İngiltere ile savunma alanında anlaşmaya varan AB, Türkiye ile yapılan görüşmeleri ise sürekli erteliyor.

TÜRKİYE KORKUSU BÜYÜYOR

Haberde Atina’nın özellikle Baykar gibi firmaların Avrupa’da ortak projelere dahil olmasını engellemek için bastırdığı paylaşıldı. Yazının devamında ise şu ifadeler kullanıldı

"Türkiye’nin sadece son yıllarda değil, önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın 800 milyar avroluk savunma bütçesinden ciddi bir pay alması bekleniyor. AB’nin Kıbrıs ve iyi komşuluk gerekçesiyle Ankara’yı dışlama planı ise artık sadece bir “bahane” olarak görülüyor."

ÇARESİZLİĞİN ADI: ATİNA

Fransa ve Yunanistan’ın üçüncü ülke katılım oranını %35’ten %15’e düşürme çabaları, Türkiye’nin güçlenen savunma teknolojisi karşısında bir “tedirginlik refleksi”.

Avrupa’da birçok ülke, Türk savunma sanayiinin sunduğu yüksek teknoloji ve maliyet avantajlarını görmezden gelemedi.