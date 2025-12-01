Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin adım adım hedefe yaklaştığını söyledi.

Sürecin, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net ilerlediğini ancak hep vurgulandığı gibi geçiş sürecine yönelik fikri sabotajların da devam ettiğini ifade eden Mehmet Uçum, şunları kaydetti:

Bu fikri sabotajlara karşı durmak, bunları etkisizleştirmek ve ön alıcı fikrî tedbirler geliştirmek son derece önemlidir. Dilde yapıcılık, herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte en fazla dikkat etmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir. 27 Şubat 2025 açıklaması, münfesih terör örgütünün tüm unsurları bakımdan tek bağlayıcı metindir. Bu metindeki temel perspektifin dışına çıkan yaklaşımlar ve söylemler, hiç kimseye fayda sağlamaz. Tam tersine sürece zarar verir. Sürece zarar vermenin sorumluluğunu hiç kimse istemeyeceğine göre dilde de buna uygun davranmak gerekir.

Geçiş süreci, bir hedefe yöneliktir. O hedef, sistematik terörü ilelebet tasfiye etmek, şiddete dayalı siyaseti ortadan kaldırmak, her mecrada etki yapmaya çalışmış terör vesayetini yok etmektir. Geçiş sürecinin hedefi ise bir amaca yöneliktir. Bu amaç da devletle ve milletle bütünleşmenin eksiksiz sağlanmasıdır.

Editör:SEZER DOĞRU

