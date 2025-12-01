Kuşların yol açtığı uçak düşmelerini önlemek için Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 86 personel sadece bu iş için görev yapıyor.

Kuşlar türlerine ve sayılarına kadar anbean takip edilerek uçuş güvenliği sağlanıyor, ekosistem korunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş güvenliğini tehdit edebilecek kuşlar ve yaban hayvanlarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz gözlem yapılıyor. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde görev yapan Yaban Hayatla Mücadele Birimi ekipleri, ekosisteme zarar vermeden pist çevresindeki yaban hayatı aktivitelerini kontrol altında tutuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaban hayatı 7/24 izleniyor

Yaban Hayatla Mücadele Birimi Şefi Hamza Ulu, 86 personelle 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirtti.

Ulu, herhangi bir kule raporlaması ya da devriye araçlarla kontrollerde pist çevresinde bir aktivite tespit ettiklerinde harekete geçtiklerini belirterek, yaban aktivitesini pist kenarlarından güvenli şekilde uzaklaştırıp uçuş emniyetini sağladıklarını kaydetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaban hayatı 7/24 izleniyor

Ulu “Bu süreç esnasında uçuş emniyetini sağlarken, aynı zamanda da ekosistemin korunmasını kendimize bir ilke olarak benimsiyoruz. Doğal hayat ile havacılık faaliyetlerinin bir arada sürdürülebilmesi için ulusal ve uluslararası standartları referans alıyoruz. 7/24 anlık gözlemdeyiz. Ayrıca biyologlarımız ve ornitologlarımız da günlük gözlemleriyle havalimanı çevresindeki kuşların türlerini, sayılarını, davranışlarını ve yönelimlerini belirliyor. Teknolojik lazerli ekipmanlar, görsel ve sesli kovucular, devriye araçlarımız, akustik etki oluşturan sistemler ve diğer sesli görsel kovucularla riskli alanları tespit ediyoruz. Tamamı ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve tabiata zarar vermeden ekosistemi koruyan ekipmanlardır” diye konuştu.

Editör:SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası