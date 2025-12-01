Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer devlet televizyonu Telesahel’in yayınlarının Türksat uyduları üzerinden hem doğu hem batı kapsama alanında yayına başladığını açıkladı. Bu adım, Türkiye’nin uydu teknolojilerindeki gücünü, Afrika’daki medya görünürlüğünü ve uluslararası yayıncılık kapasitesini artıran stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI GÜVENİLİRLİĞİ

Söz konusu televizyonun, yapılan yeni anlaşma kapsamında, Türksat uyduları üzerinden hem doğu hem de batı kapsama alanında yayına başladığını belirten Uraloğlu “Bu gelişme yalnızca teknik bir anlaşma değil, aynı zamanda Afrika’nın sesini, kültürünü ve haber akışını dünyaya taşıyan stratejik bir adım. Bu durum Türkiye’nin uydu yayıncılığındaki gücünün ve uluslararası güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Nijer devlet televizyonunun Türksat’ı tercih etmesinin Türkiye’nin teknolojik olarak geldiği noktayı, sunduğu yayın kalitesini ve kesintisiz hizmet güvencesini net şekilde ortaya koyduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi. Türksat Afrika’da Gana, Nijerya ve Nijer başta olmak üzere birçok ülkeye yayıncılık ve iletişim hizmeti sunuyor. Türkiye, artık uydu teknolojilerinde dışa bakan değil, dünyaya hizmet veren bir ülke konumundadır. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye’nin Afrika’daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

