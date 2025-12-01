İHA ve SİHA’larla savaş savunma terminolojisinde sistem değişikliği yapan Türkiye, denizlerde de yeni bir doktrinin kapısını açıyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Eylül ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren BAYRAKTAR TB3 Mavi Vatan’ın korunmasında yerini almaya hazırlanırken, Akdeniz’de kritik bir test gerçekleşecek.

Bugün başlayacak ve üç gün sürecek olan testlerde, daha önce TCG ANADOLU’da iniş/kalkış gerçekleştirilen TB3 ile kamikaze İDA (insansız deniz aracı) ALBATROS müşterek harekât düzenleyecek. TB3 ve ALBATROS güdümlü mermi atış provası gerçekleştirecek.

Denizde ALBATROS, havadan da TB3’ün hedefe kilitlenecek olan insansız sistemleri entegre şekilde görevlerini icra edecekler.

Böylece insansız sistemleri bünyesine katacak olan TCG ANADOLU, SİDA ve İDA gemisi olarak dünya askerî denizcilik tarihinde yepyeni bir çağ başlamış olacak.

