TCG Anadolu'da bir ilk yaşanacak! İHA'dan sonra şimdi de İDA konuşlanacak
İHA ve SİHA’larla savaş savunma terminolojisinde sistem değişikliği yapan Türkiye, denizlerde de yeni bir doktrinin kapısını açıyor.
- TB3 ve ALBATROS, üç günlük testlerde müşterek harekât düzenleyecek.
- İnsansız sistemler güdümlü mermi atış provası gerçekleştirecek.
- ALBATROS, denizde TB3 ile entegre olarak hedefe kilitlenecek insansız sistemleri görevlerini icra edecek.
- TCG ANADOLU, SİDA ve İDA gemisi olarak dünya askerî denizcilik tarihinde yepyeni bir çağın başlangıcını işaret edecek.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - Eylül ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren BAYRAKTAR TB3 Mavi Vatan’ın korunmasında yerini almaya hazırlanırken, Akdeniz’de kritik bir test gerçekleşecek.
Bugün başlayacak ve üç gün sürecek olan testlerde, daha önce TCG ANADOLU’da iniş/kalkış gerçekleştirilen TB3 ile kamikaze İDA (insansız deniz aracı) ALBATROS müşterek harekât düzenleyecek. TB3 ve ALBATROS güdümlü mermi atış provası gerçekleştirecek.
Denizde ALBATROS, havadan da TB3’ün hedefe kilitlenecek olan insansız sistemleri entegre şekilde görevlerini icra edecekler.
Böylece insansız sistemleri bünyesine katacak olan TCG ANADOLU, SİDA ve İDA gemisi olarak dünya askerî denizcilik tarihinde yepyeni bir çağ başlamış olacak.
