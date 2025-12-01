CHP 39. Olağan Kurultayı’nın üçüncü gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri seçildi.

Ankara Spor Salonunda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla gerçekleştirilen kurultayda PM’ye 145, YDK’ye 31 başvuru yapıldı. Seçimlerde CHP’nin kayıtlı 1.385 kurultay delegesi sandığa giderek partinin yeni yönetimin seçti.

Delegeler, CHP’de 80 kişilik PM üyeliği için en az 63 en fazla 70 ismi işaretledi. YDK için ise en az 14 isim için tercih yapıldı. Genel Başkan tarafından belirlenen Bilim Kültür Sanat Platformundan da 15 isimden 10’unu delegeler seçti. Bu 10 isim PM’ye doğrudan girmiş oldu.

CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti

CHP lideri Özgür Özel’in PM seçimi için sunduğu anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 isim yerini korurken 31 yeni isim listeye eklendi.

Özel’in listesinde bir önceki PM’de görev yapan 12 isim ise yer almadı. Demokrat Parti’den istifa edip CHP’ye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, DEVA’dan ayrılarak gelen İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen’in yanı sıra sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel’in listesinde yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin listede yer almaması üzerine ‘partideki muhalelif sesler tamamen kısıldı’ yorumları yapıldı. 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamı da anahtar listede yer aldı.

Editör:SEZER DOĞRU

