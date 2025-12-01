Kocaeli’nin tabiat turizmiyle öne çıkan ilçesi Başiskele, sonbaharın gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İstanbul’a yaklaşık iki saatlik uzaklıkta bulunan Başiskele, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden uzak, tabiatla iç içe vakit geçirme imkânı sağlıyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde, Samanlı Dağları’nın eteklerinde yer alan Yuvacık Aytepe mevkii de, hazan mevsiminin etkisiyle sarı, turuncu ve kahverenginin eşsiz tonlarına büründü.

İlçedeki ormanlarda ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve kartpostallık manzaralar, drone ile de görüntülendi.

Editör:SEZER DOĞRU

