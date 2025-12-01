Türkiye Gazetesi • Kocaeli
İstanbul’un yanı başında! Sonbahar tutkunları Başiskele’ye geliyor
Kocaeli’nin tabiat turizmiyle öne çıkan ilçesi Başiskele, sonbaharın gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
İstanbul'a yakın Başiskele ilçesi, Samanlı Dağları'nın eteklerinde yer alan Yuvacık Aytepe mevkiinde, sonbaharın renkleriyle muhteşem bir manzara sunuyor.
- Yuvacık Aytepe bölgesindeki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverengine dönüşüyor.
- İlçenin ormanları ve çevre manzaraları drone ile de görüntüleniyor.
İstanbul’a yaklaşık iki saatlik uzaklıkta bulunan Başiskele, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden uzak, tabiatla iç içe vakit geçirme imkânı sağlıyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde, Samanlı Dağları’nın eteklerinde yer alan Yuvacık Aytepe mevkii de, hazan mevsiminin etkisiyle sarı, turuncu ve kahverenginin eşsiz tonlarına büründü.
İlçedeki ormanlarda ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve kartpostallık manzaralar, drone ile de görüntülendi.
