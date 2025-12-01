Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yoğun ve kritik bir gündemle toplanıyor. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ilk gündem başlığını, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz’de yaşanan son gelişmeler oluşturacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Geçen hafta Rusya’ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerinde Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede patlama meydana geldi. Ukrayna, saldırıların “Deniz Bebeği” olarak bilinen Sea Baby insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek “Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur” değerlendirmesini yaptı. Kabinenin, Karadeniz’de yükselen bu tansiyonun Türkiye’nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İMRALI ZİYARETİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının bir diğer başlığını ise “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmede ele alınan başlıklar, aktarılan mesajlar ve sürece ilişkin ortaya çıkan yeni dinamikler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

BÖLGESEL KRİZLER ELE ALINACAK

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım diplomasisi, uluslararası toplumla iş birliği ve bölgedeki barış çabalarına katkıları olacak. Filistin ve Sudan’daki insani krizler, Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürmesi, sivil kayıpların artışı ve bölgede giderek zorlaşan hayat şartları ile insani yardım koridorları için Türkiye’nin atabileceği yeni adımlar gündeme gelecek.

Öte yandan ekonomideki son durum, enflasyon, fâhiş fiyatlar ve asgari ücret artışı da kabinenin önemli başlıkları arasında. Fiyat istikrarını bozan fahiş fiyat uygulamalarına karşı yürütülen denetimlerin sonuçları ve alınması planlanan yeni tedbirler üzerinde durulacak.

