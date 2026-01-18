Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre İzmir genelinde 18 ve 19 Ocak tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmalar nedeniyle Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar ve Karaburun'da belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İşte İzmir Gediz elektrik kesintisi 18-19 Ocak listesi...

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, kentin birçok ilçesini etkileyecek. Yapılacak çalışmalar nedeniyle Karaburun, Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar ve Karaburun ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

İzmir Gediz elektrik kesintisi 18-19 Ocak: İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 OCAK

Bergama’da 19 Ocak’ta Pınarköy ve çevresinde sabah 10:00 ile 16:00 saatleri arasında şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Bornova’da 18 Ocak’ta Kazımdirik, Tuna, Meriç, Gazi Osman Paşa, Gökdere ve Gürpınar mahallelerinde sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar farklı zamanlarda çok sayıda kesinti planlanıyor.

Buca’da 18 Ocak’ta Yenigün, Fırat, Yeşilbağlar, Seyhan ve 29 Ekim mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Çeşme’de 19 Ocak’ta Alaçatı, Ilıca, Altınyunus, Celal Bayar, Çakabey, Şifne, Reisdere ve Ardıç mahallelerini kapsayan geniş çaplı kesintiler uygulanacak. İlçede elektrik kesintilerinin büyük bölümü gece saat 01:00 ile sabah 06:00 arasında gerçekleştirilecek.

Çiğli’de ise 18 Ocak’ta Maltepe, Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler ve Evka-2 mahallelerinde sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

