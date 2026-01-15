Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Kiraz, Güzelbahçe, Aliağa, Beydağ gibi ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, farklı saatlerde etkili olacak.

Gediz Elektrik, 15 Ocak 2026 Perşembe günü için planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar ise sabahı ilk saatlerindn itibaren "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte Gediz Elektrik 15 Ocak 2026 güncel kesinti listesi...

Gediz Elektrik kesintisi: 15 Ocak İzmir'de (Aliağa, Güzelbahçe, Beydağ) elektrikler ne zaman gelecek?

15 OCAK İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan listeyle birlikte kesintilerin ne zaman geleceği belli oldu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler uygulanacak. İzmir'de elektrik kesintisi sabah saatlerinden başlayıp öğleden sonra ya da akşama kadar sürebilecek.

ALİAĞA / İZMİR

Hacıömerli

15 Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3594919

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Planlandı

15 Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3589304

Yalı ( 119. Sk. 189. Sk. 232. Sk. 234. Sk. 236. Sk. 244. Sk. 248. Sk. 99. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

15 Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3594983

Altınoluk ( Bağırsakderesi Küme Evleri Çavdarlar Küme Evleri Altınoluk Köyü Yolu Altınoluk Köyü İç Yolu Altınoluk Yolu ALTINOLUK Maviler Küme Evleri Saraçlar Küme Evleri )

Sarıkaya ( Cenikli Küme Evleri )

Karaburç ( Bağarası Küme Evleri )

Çayağzı ( Kızıltarla Küme Evleri Çayağzı Merkez Sk. Sınırbaşı Küme Evleri Topak Tepe Küme Evleri Yukarı Çayağzı Küme Evleri KEMERCİK Çalı Tarla Küme Evleri GELİNALAN Tekke Küme Evleri Gelinalan Sk. CENİKLİ )

