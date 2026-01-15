23 ilçede elektrikler kesilecek! 15 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Ardından , "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. İşte 15 Ocak 2026 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi programı..
İstanbul genelinde yaşanan elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yer yer elektrik verilemiyor. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...
14 OCAK İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruyla elektrik kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. Elektriklerin gün içinde gelmesi bekleniyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler;
- Arnavutköy
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İstanbul Anadolu Yakası’nda elektrik kesinti ve arıza işlemlerinden AYEDAŞ sorumludur. Bölgede uygulanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa Yakası'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, www.bedas.com.tr sitesindeki 'Planlı kesintiler' bölümünden ya da BEDAŞ 186 mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ