Lazio-Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İtalya Kupası yarı finali canlı yayın bilgileri
İtalya’da kupanın final yolculuğu hız kazanırken yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Lazio ile Atalanta, İtalya Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Lazio-Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta merak edilirken İtalya Kupası yarı finali canlı yayın bilgileri de netleşti.
Atalanta Juventus karşısında 3-0 galibiyet elde ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Lazio ise penaltı atışlarına giden mücadelede Bologna karşısında 4-1 galip gelerek yarı finale yükseldi. Turnuvanın diğer ayağında Inter ile Como eşleşti. İlk yarı final karşılaşması dün 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı. Peki, Lazio-Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?
LAZIO-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Lazio-Atalanta maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
LAZIO-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası yarı final mücadelesi Lazio-Atalanta maçı 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı saat 23.00'te oynanacak.
RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final ikinci karşılaşmaları 23 Nisan’da oynanacak. İnter-Como ve Atalanta-Lazio arasındaki rövanş mücadelesi sonrası finale yükselecek takımlar belli olacak.