İtalya’da kupanın final yolculuğu hız kazanırken yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Lazio ile Atalanta, İtalya Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Lazio-Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta merak edilirken İtalya Kupası yarı finali canlı yayın bilgileri de netleşti.

Atalanta Juventus karşısında 3-0 galibiyet elde ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Lazio ise penaltı atışlarına giden mücadelede Bologna karşısında 4-1 galip gelerek yarı finale yükseldi. Turnuvanın diğer ayağında Inter ile Como eşleşti. İlk yarı final karşılaşması dün 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı. Peki, Lazio-Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

LAZIO-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Lazio-Atalanta maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

LAZIO-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı final mücadelesi Lazio-Atalanta maçı 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı saat 23.00'te oynanacak.

RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ikinci karşılaşmaları 23 Nisan’da oynanacak. İnter-Como ve Atalanta-Lazio arasındaki rövanş mücadelesi sonrası finale yükselecek takımlar belli olacak.



