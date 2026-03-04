Dünya ekonomisinin can damarı Hürmüz Boğazı’nda alevler yükseldi Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Malta bayraklı "Safeen Prestige" isimli dev konteyner gemisinin boğazdan geçtiği sırada "bilinmeyen bir mermi" ile vurulduğunu duyurdu.

Dünya ekonomisinin kalbi Hürmüz Boğazı’nda tansiyon düşmüyor.

Umman açıklarında seyreden dev bir konteyner gemisi, su hattının hemen üzerinden 'bilinmeyen bir mermiyle' vuruldu.

24 SAATTE DÖRDÜNCÜ SALDIRI

Son 24 saat içinde bölge sularındaki gemilere yönelik dördüncü saldırı gerçekleşti.

Daha önce BAE ve Umman kıyıları açıklarında üç geminin yakınına mermilerin düştüğü bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları, bugün günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrol" sahibi olduklarını iddia ederek, bu yolu kullanmak isteyen gemilerin füzeler ve serseri İHA'ların hedefi olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Hürmüz Boğazı’nda "kör" kurşun: Dev konteyner gemisi alevler içinde!

TRUMP’TAN TARİHİ TALİMAT: "DONANMA KORUMA YAPACAK!"

Küresel petrol trafiğinin %20'sinin geçtiği bu kritik noktada güvenliği sağlamak için ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Donanması’na ticaret gemilerine ve tankerlere eşlik etme emri verdiğini duyurdu. Ayrıca, enerji sevkiyatlarını garanti altına almak için finansal destek ve siyasi risk sigortası talimatı veren Trump, "Gerekirse ABD Donanması derhal korumaya başlayacak" demişti.

Hürmüz Boğazı’nda "kör" kurşun: Dev konteyner gemisi alevler içinde!

1987’DEN SONRA BİR İLK

Trump’ın koruma hamlesi 1987-1988 İran-Irak savaşı sırasındaki operasyonlara benzemekte.

Gemileri İran’ın füzeleri, mayınları ve deniz insansız hava araçlarından korumak için geniş bir savaş gemisi filosuna ihtiyaç duyulabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası