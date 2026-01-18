Sarı kırmızılı taraftarların istifaya davet ettiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçının hemen ardından soyunma odasına indi.

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Mücadelede takımlarının 1-0 geri düşmesinin ardından tribünlerde kısa süreliğine "yönetim istifa" tezahüratı yükseldi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından tepkilerini artıran taraftarlar, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" diye bağırdı. Taraftarlar, oyundan çıkarken İlkay Gündoğan'a da tepki gösterdi.

ÖZBEK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın ardından çok sinirlendiği görülen başkan Dursun Özbek, 90 dakikanın ardından soluğu soyunma odasında aldı. G.Saray eğer çarşamba günü Atletico Madrid önünde ters bir sonuç alırsa kriz daha da derinleşecek.

