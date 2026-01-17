Günlerdir yapılan uyarıların ardından Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi bulabileceğini, şehir merkezinde ise 20 santimetreye ulaşabileceğini açıkladı.

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde başlayarak kent merkezine ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 18-19 Ocak tarihlerinde il genelinde kar yağışının kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

YÜKSEKLERDE KAR 1 METREYİ BULACAK

Tahminlere göre şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulacak, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar örtüsü 1 metreyi aşabilecek. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin artması öngörülüyor.

YETKİLİLERDEN TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI

Yetkililer, özellikle Bolu Dağı geçişi ve Düzce’nin yüksek rakımlı ilçelerinde ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. Sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları, vatandaşlara ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yetkililer halktan tedbirli olmalarını istedi.

