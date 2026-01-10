Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de denizler için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın bazı bölgelerde 9 kuvvetine kadar çıkması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BATI AKDENİZ'DE 9 KUVVETİNE ÇIKACAK

Kuzey Ege’de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgede fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra sona ermesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Yetkililer, Batı Akdeniz’de etkili olacak fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması çağrısında bulundu.

