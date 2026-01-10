İstanbul Valiliği vatandaşları sağanak ve fırtına için uyardı. Açıklamada 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Öte yandan rüzgarın hızının 90 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki saatlerde rüzgarın kuvvetlenebileceğini, yüksek kesimlerde ise yağmurun yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

18.00'DEN SONRA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği de saat saat beklentileri paylaşarak vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı. Açıklamada, "İstanbul’da bugün görülecek sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâra dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bugün (10.01.2026 Cumartesi) havanın:

09:00-12:00 saatleri arasında Parçalı ve çok bulutlu,

12:00-18:00 saatleri arasında Aralıklı sağanak yağışlı,

18:00-19:00 saatleri arasında ise Gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

İstanbullular dikkat! Valilik saat saat paylaştı, bu kez çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT!

Uyarılar şöyle devam etti: "Rüzgârın Güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Önümüzdeki 4 gün İstanbul’da hava durumu:

11 Ocak 2026 Pazar: Kuvvetli Yağmurlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 7/9

12 Ocak 2026 Pazartesi: Kar Yağışlı, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 2/4

13 Ocak 2026 Salı: Çok Bulutlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. -1 /6

14 Ocak 2026 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 5/9"

