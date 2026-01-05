1 Ocak'ta beyaza bürünen İstanbul, haftaya yağışsız ve mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkla başladı. Ancak bu çok uzun sürmeyecek. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 11 Ocak'ı işaret ederek, "11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir. İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali var, fakat kısa ömürlü olacak görünüyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un bazı noktalarında etkili olan kar yağışı, beklenenden kısa sürmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünse yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükselecek.

Sıcaklığın artması ise uzun sürmeyecek... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verdi.

SOĞUK HAVA DALGASI, 11 OCAK'TA KAR GETİRECEK

Öztel, "11 Ocak Pazar gecesinden itibaren ise İstanbul’a bir miktar kar gelecek. 2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir. Bu durum yine batı kıyılarında en azından 2-3 gün kalıcı bir kar örtüsü görmemize engel olur. İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali var, fakat kısa ömürlü olacak görünüyor. Bu durum değişebilir ve Avrupa üstünden doğuya koşarcasına gelecek alçak basınç alanı, beklentilerden fazla kar bırakabilir. Ayrıca uzun vadeli tahminlerde kendine yer bulan soğuklar var, Ocak ayının son haftasında ve Şubat başlarında yine kar yağışlı günlerimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

